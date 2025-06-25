غاز مصر توضح ملابسات حادث كسر خط الغاز الطبيعي بمنطقة السيل بأسوان

أعلنت شركة غاز مصر عزل خط الغاز الطبيعي المتضرر بمنطقة السيل بمحافظة أسوان، حرصًا على السلامة العامة، وتم البدء في تنفيذ أعمال الإصلاح التي من المتوقع أن تستغرق من 3 إلى 4 ساعات.

وقالت الشركة إنه ورد، صباح اليوم، إخطار مبدئي بوقوع كسر في خط الغاز الطبيعي بمنطقة السيل بمحافظة أسوان، نتيجة قيام أحد المقاولين التابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة غاز مصر، مما تسبب في كسر خط الغاز بقطر 180 مم وضغط تشغيل 7 بار، والذي يغذي منطقة الصداقة بمدينة أسوان.

وأكدت الشركة أنه في إطار خطة الطوارئ المُعدة مسبقًا، تم تفعيل نظام التغذية العكسية لضمان استمرار إمدادات الغاز الطبيعي إلى المنطقة دون انقطاع، ولم تقع أي خسائر بشرية أو إصابات نتيجة الحادث.

وناشدت شركة غاز مصر كافة الجهات المعنية والمقاولين ضرورة الالتزام بالتنسيق المسبق مع الشركة قبل تنفيذ أي أعمال حفر في المناطق التي تتضمن شبكات الغاز، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

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