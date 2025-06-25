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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل مملكة الحرير الحلقة الأولى

أبطال مملكة الحرير،
أبطال مملكة الحرير، فيتو

يستعد عشاق الدراما العربية لاستقبال عمل جديد سوف يشعل المنافسة في الموسم الدرامي الحالي، وهو مسلسل "مملكة الحرير" الذي يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة الأولى منه خاصة بعد طرح إعلانات تشويقية تكشف عن أنه سيكون من الأعمال المميزة حيث أنه يضم نخبة من أبرز النجوم فضلًا عن تقديمه مستوى عال سواء فيما يخص الإنتاج والأداء التمثيلي والقصة.

موعد عرض مسلسل مملكة الحرير الحلقة الأولى

ومن المقرر أن تبدأ أولى فصول الحكاية المشوقة يوم الأحد المقبل الموافق ٢٩ يونيو في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة ON، كما ستعرض مسلسل مملكة الحرير الحلقة الأولى أيضًا عبر منصة يانجو بلاي.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل مملكة الحرير

المسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أحمد غزي، أسماء أبو اليزيد، سارة التونسي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، وليد فواز، وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب. 

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.  

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