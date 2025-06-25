القبض على شخصين بتهمة إطلاق الأعيرة النارية في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على شخصين من عائلتين بتهمة إطلاق الأعيرة النارية على بعضهما إثر مشاجرة وتسببوا في إصابة صغيرة برصاصة طائشة، في قرية حمرادوم مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإصابة صغيرة برصاصة طائشة إثر مشاجرة بين عائلتين جيرانها في قرية حمرادوم بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة أروى، تبلغ من العمر 6 أعوام برصاصة طائشة إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين وقوات الأمن تضبط متهم من كل عائلة طرفي المشاجرة والتحفظ على السلام المستخدم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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