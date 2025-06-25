مصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بالمنيا

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 13 آخرون إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بالطريق الزراعي وتحديدا أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع موقع وتبين وفاة شخص وإصابة 13 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.