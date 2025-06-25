الأربعاء 25 يونيو 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بالمنيا

إسعاف
إسعاف

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 13 آخرون إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بالطريق الزراعي وتحديدا أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع موقع وتبين وفاة شخص وإصابة 13 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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