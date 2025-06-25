تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء في سوق الجملة بـ6 أكتوبر (فيديو وصور)

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، تباينا ملحوظا، حيث تم رصد أسعار عدة أنواع من الفاكهة المختلفة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المستهلكين والتجار.

أسعار البطيخ والكنتالوب في سوق الجملة

ويبدأ سعر كيلو البطيخ من 10 جنيهات، وأما الكنتالوب فيبلغ سعر الكيلو 10 جنيهات أيضا بسعر الجملة.

أما العنب العادي فيصل سعر الكيلو إلى 20 جنيهًا، والعنب البناتي يصل سعره إلى 25 جنيهًا للكيلو الواحد، وهو أشهر أنواع العنب.

سعر التين والتفاح في سوق الجملة

ويتراوح سعر التين ما بين بين 25 إلى 27 جنيهًا للكيلو، وذلك حسب الجودة والمصدر، أما التفاح يشهد تنوعًا في الأسعار حيث يتراوح من 20 إلى 32 جنيهًا للكيلو، وفقا للنوع والجودة.

والخوخ السكري يسجل أعلى سعر بين الفواكه المذكورة حيث يصل إلى 40 جنيهًا للكيلو.

ويصل سعر البرقوق من 15 إلى 60 جنيهًا للكيلو، حسب الجودة.

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