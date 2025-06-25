ننشر تنسيق القبول في المرحلة الأولى للثانوي الفني ببورسعيد

أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني ببورسعيد للعام الدراسي 2025 - 2026 للطلاب خريجي الشهادة الاعدادية وذلك للمرحلة الأولى.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوي الفني ببورسعيد، فيتو

تنسيق المرحلة الأولى للثانوي الفني ببورسعيد

وتنشر فيتو بيان كامل بدرجات القبول للمرحلة الأولى لجميع مدارس التعليم الثانوي الفني للبنين والبنات والمدارس المشتركة أيضا.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوي الفني ببورسعيد، فيتو

محافظ بورسعيد يصدق على تنسيق القبول بالثانوية العامة

وكان اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، صدق اليوم على تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 - 2026 بحد أدنى للمجموع 244 درجة، وذلك للطلاب المستجدين من خريجي الشهادة الاعدادية.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوي الفني ببورسعيد، فيتو

جدير بالذكر أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة هو ١٤٨١٤ طالبا وطالبة ينقسمون إلى ١١٩٦٢ طالبا وطالبة بالمدارس الرسمي العربي و١٤٠٢ طالب وطالبة بالمدارس الرسمي لغات و١٤٥٠ طالبا وطالبة بالمدارس الخاصة

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