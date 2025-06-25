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اقتصاد

تبدأ من 68 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الفراخ اليوم،
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ استقرارً في الأسواق، اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

 

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 84.5 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 70 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 117.4 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 68 جنيهًا.

سعر الفراخ 

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 98 جنيها إلى 99 جنيها.

<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ اليوم

  • بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 165.5 جنيه إلى 291 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو  من 140.5 جنيه إلى 151 جنيهًا.
<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

سعر البانيه

  • بلغ سعر البانيه طازج وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.
  • بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

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