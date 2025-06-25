الأربعاء 25 يونيو 2025
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محافظات

وفاة مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا إثر سقوطه من الطابق السادس

اسعاف
اسعاف

لقي مدير إدارة المخلفات الصلبة في المنيا المهندس محمود الأصمعي، مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس داخل مجمع المصالح في مدينة المنيا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن سقوط مدير المخلفات الصلبة في مدينة المنيا من الطابق السادس من مجمع المصالح.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة المهندس محمود الأصمعي، مدير إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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