وفاة مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا إثر سقوطه من الطابق السادس

لقي مدير إدارة المخلفات الصلبة في المنيا المهندس محمود الأصمعي، مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس داخل مجمع المصالح في مدينة المنيا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن سقوط مدير المخلفات الصلبة في مدينة المنيا من الطابق السادس من مجمع المصالح.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة المهندس محمود الأصمعي، مدير إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.