مؤتمر لبحث أزمة تعيين الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية اليوم

ينظم الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية، مؤتمرا بنقابة الصحفيين، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء- لبحث أزمة تعيينهم المعطلة منذ أغسطس الماضي.

أزمة تعيين المؤقتين في الصحف القومية

ودعا المؤقتون في المؤتمر الموسع، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء بمجلس النقابة، ونواب برلمان، وعدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، لبحث الخطوات المقبلة، والتضامن معهم لتفعيل قرار تعيينهم المعطل، دون سبب واضح، ودون إعلان رسمي عن موعد توقيع عقود التعيين.

الهيئة الوطنية للصحافة

كانت الهيئة الوطنية للصحافة أعلنت بدء إجراءات تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية في منتصف أغسطس الماضى بعد توقيع بروتوكول مع نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة من مجلس نقابة الصحفيين وكبار الكتاب ورؤساء تحرير بالصحف القومية، وعقدت الهيئة اختبارات لمئات الصحفيين العاملين في الصحف القومية ولكنها لم تعلن نتائج الاختبارات أو قوائم التعيين.



مطالب صحفيين المؤقتين

وطالب الصحفيون بإنهاء إجراءات تعيينهم خاصة بعد أن أعلنت الحكومة عن تعيين عشرات الآلاف في قطاعات متعددة، من بينها 30 ألف معلم، فيما يظل ملف تعيين الصحفيين المؤقتين غارقًا في الغموض.

وجدد المؤقتون بالصحف القومية، مطالبهم للهيئة الوطنية للصحافة، ومجلس الوزراء، بسرعة بدء التعيينات، وتوقيع العقود، وإعلان موعد ذلك فورا، ولفتوا إلى أن الكثير منهم يعمل بمؤسسته الصحفية، لمدة تصل إلى 15 عاما، بمكافآت مالية ضعيفة للغاية، ولا تكفي مصاريف فرد واحد على مدار الشهر.

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