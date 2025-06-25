هشام مهران رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لأورنچ مصر

أعلن مجلس إدارة أورنچ مصر للاتصالات، تعيين هشام مهران رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لاورنچ مصر، اعتبارا من 1 أغسطس 2025، وذلك خلفا للمهندس ياسر شاكر الذي سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة اورنچ مصر الى جانب منصبه كرئيس تنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في مجموعة أورنچ خلفا لجيروم هاينك.

خبرة فى قطاع الاتصالات

يتمتع هشام مهران بخبرة تتجاوز 25 عامًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال وقد تقلّد عدة مناصب قيادية داخل اورنچ مصر، كان آخرها منصب نائب الرئيس لقطاع الأعمال.

ولعب دورا محوريا في نجاح استراتيجية أورنچ مصر لقطاع الاعمال، وساهم بشكل فعال في تطوير حلول الاتصالات المتكاملة لهذا القطاع الحيوي.

كما قاد مهران عددًا من المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي، من أبرزها إنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة.

الثقة في الكفاءات المصرية

يأتي تعيين هشام مهران تأكيدًا على ثقة مجموعة أورنچ في الكفاءات والخبرات المصرية، وتعزيزًا لالتزامها المستمر بالسوق المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.