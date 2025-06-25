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اقتصاد

هشام مهران رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لأورنچ مصر

هشام مهران،فيتو
هشام مهران،فيتو

أعلن مجلس إدارة أورنچ مصر للاتصالات، تعيين هشام مهران رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لاورنچ مصر، اعتبارا من 1 أغسطس 2025، وذلك خلفا للمهندس ياسر شاكر الذي سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة اورنچ مصر الى جانب منصبه كرئيس تنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في مجموعة أورنچ خلفا لجيروم هاينك.

خبرة فى قطاع الاتصالات 

يتمتع هشام مهران بخبرة تتجاوز 25 عامًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال وقد تقلّد عدة مناصب قيادية داخل اورنچ مصر، كان آخرها منصب نائب الرئيس  لقطاع الأعمال.

 ولعب دورا محوريا في نجاح استراتيجية أورنچ مصر لقطاع الاعمال، وساهم بشكل فعال في تطوير حلول الاتصالات المتكاملة لهذا القطاع الحيوي. 

كما قاد مهران عددًا من المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي، من أبرزها إنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة.

بعد إطلاقها رسميًا، أورنچ تكشف الهواتف المتاحة لإجراء المكالمات عبر الواي فاي

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الثقة في الكفاءات المصرية 

يأتي تعيين هشام مهران تأكيدًا على ثقة مجموعة أورنچ في الكفاءات والخبرات المصرية، وتعزيزًا لالتزامها المستمر بالسوق المصري.

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