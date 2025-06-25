شراكة استراتيجية بين "كونتكت" و"نون للمدفوعات" لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، عن توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجية مع منصة " نون للمدفوعات "، بوابة الدفع المتكاملة عبر الإنترنت المقدمة من قبل " نون "، وذلك من خلال تطبيقها الذكي "كونتكت ناو" وشركة "كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني" (Contact Pay)، ذراع الدفع الإلكتروني التابع لـ"كونتكت"، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق الحلول التمويلية الرقمية في السوق المصري.



وقالت " كونتكت " في بيان لها صدر صباح اليوم أن هذه الشراكة تأتي تماشيًا مع إستراتيجية كلتا الشركتين في توفير حلول دفع مرنة وسهلة، لتعزز من تجربة التجار والعملاء على حد سواء، حيث تتيح لتجار نون للمدفوعات تقديم خدمات " كونتكت " كوسيلة دفع موثوقة ومريحة، بما يسهم في تسهيل عمليات الشراء وتوفير خيارات دفع متعددة.

سداد الأقساط والفواتير والاشتراكات المختلفة

وأشار البيان إلي أن هذه الشراكة توفر تجربة تمويل رقمية متكاملة وسلسة من خلال خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) عبر تطبيق "كونتكت ناو"، ولا تقتصر هذه الشراكة على تقديم خدمات التقسيط فقط، بل أصبحت " نون للمدفوعات " إحدى بوابات الدفع الرقمية المدمجة داخل تطبيق " كونتكت ناو "، مما يمكّن عملاء " كونتكت " من سداد الأقساط والفواتير والاشتراكات المختلفة باستخدام وسائل دفع رقمية متنوعة وآمنة،.



كما أشار البيان إلي أن هذه الشراكة تهدف إلى توحيد خبرات الشركتان لتقديم حزمة متكاملة من حلول الدفع الرقمية التي ترتقي بتجربة المستخدم وتواكب تطورات السوق.



وأعرب المهندس أحمد عبدالحكيم،العضو المنتدب لـ " كونتكت للمدفوعات الإلكترونية "، عن حماس " كونتكت " لهذه الشراكة الإستراتيجية مع منصة " نون للمدفوعات "، والتي تمثل شهادة على قوة البنية التحتية التي نعمل على تطويرها باستمرار في " كونتكت "، مضيفًا: نؤمن أن هذه الشراكة ستحدث نقلة نوعية في تجربة الدفع الإلكتروني، من خلال تقديم حلول دفع مرنة وآمنة تتماشى مع احتياجات المستخدمين في السوق المصري."

تجربة تسوّق وتمويل أكثر سلاسة وراحة

كما أعرب أحمد المصيلحي مدير قطاع الأعمال في " كونتكت ناو " عن سعادته بالتعاون مع " نون للمدفوعات " من خلال هذه الاتفاقية المميزة التي توفر لعملاء " كونتكت " الحصول على تمويل فوري وآمن عبر تطبيقنا " ContactNow"، من خلال إتاحة حلول "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) على منصة " نون "، حيث نمنح المستخدمين تجربة تسوّق وتمويل أكثر سلاسة وراحة، تمكّنهم من اتخاذ قرارات شرائية مدروسة دون أعباء فورية، ونسهم في الوقت نفسه في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية بطريقة أكثر شمولًا واستدامة.



ومن جانبه أبدى مصطفى ماهر، المدير الإقليمي بشركة " نون للمدفوعات " في مصر، عن ترحيبه بتوقيع اتفاقية التعاون مع شركة " كونتكت " معربًا عن سعادته بالتعاون مع شركة " كونتكت " لدمج حلول الدفع المتطورة من " نون للمدفوعات " مع خدماتها المالية المبتكرة. كاشفًا أن هذا التعاون يهدف إلى تقديم تجربة سلسة وفعالة للشركات والمستهلكين في مصر، والمساهمة في الوقت نفسه في دعم نمو الاقتصاد المحلي.

والجدير بالذكر أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشمول المالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر، من خلال توفير حلول تمويل رقمية مرنة وآمنة تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطورات السوق، بما يسهم في نمو منظومة دفع رقمية أكثر تكاملًا وتطورًا.



شركة كونتكت المالية

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقود التحول في وسائل تقديم خدمات التمويل والتأمين للأفراد والشركات. ومنذ تأسيسها عام 2001، تتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولًا إلى قطاع عريض من السوق من خلال شركاتها التابعة وشركائها الاستراتيجيين. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم باقة من البرامج التمويلية المتنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة عن طريق كونتكت كريدت وكونتكت كريدي تك، إضافة إلى برامج التمويل العقاري من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت التأجير التمويلي وكونتكت التخصيم. كما تقدم ثروة خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تقدم الشركة باقة واسعة من خدمات التمويل للشركات بما في ذلك إصدار سندات التوريق وإدارة الديون المهيكلة وإدارة استثمار الديون. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.



تأسيس شركة نون

تأسست نون بهدف تعزيز نظام بيئي رقمي مستدام للشركات الرقمية والإقليمية لتأمين مستقبل المشهد الرقمي في المنطقة. تتمثل مهمة نون في تقديم قيمة ودعم متقدم للعملاء والشركات في منطقة الشرق الأوسط. تم إطلاق نون في الـ 12 من ديسمبر 2017 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي فبراير 2019 أطلقت منصة نون في مصر. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، تطورت نون لتصبح الوجهة الرائدة للتسوق الإلكتروني على المستوى الإقليمي، ونمت منصة التجارة الإلكترونية من خلال تقنيات وكفاءات داخلية محلية، ساهمت في تطوير أعمال السوق التجاري والعمليات التنفيذية والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني.

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