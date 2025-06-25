قرار جمهوري بتعيين سلافة أحمد جويلي مديرا تنفيذيا للأكاديمية الوطنية للتدريب وطارق نصر نائبا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري رقم 366 لسنة 2025 بتعيين الدكتورة سلافة أحمد أحمد جويلي مديرا تنفيذيا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة عام اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 327 لسنة 2025 بتعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك لمدة عام اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

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