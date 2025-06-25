الأربعاء 25 يونيو 2025
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أخبار مصر

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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أصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 327 لسنة 2025 بتعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك لمدة عام اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية 


وجاءت المادة الأولى من القرار بشأن تعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق، نائبا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك لمدة عام، اعتبارا من 1/7/2025 ويعامل المعاملة المالية المقررة للدرجة الممتازة.

بينما نصت المادة الثانية من القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية في 28 من ذي الحجة سنة 1446 هجريا، الموافق 24 يونية سنة 2025، على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الدكتور طاهر نصر

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