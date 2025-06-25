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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل ستيلتو على قناة MBC4

أبطال ستيلتو، فيتو
أبطال ستيلتو، فيتو

تعرض قناة MBC4 مسلسل ستيلتو الذي يحظى باهتمام قطاع كبير من الجمهور في الوطن العربي، وهو عمل حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه الأول عام 2022. 

مواعيد عرض مسلسل ستيلتو على قناة MBC4

ويعرض مسلسل ستيلتو على قناة MBC4 من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

أبطال مسلسل ستيلتو

مسلسل ستيلتو بطولة كاريس بشار، ديمة قندلفت، قيس شيخ نجيب، وسامر المصري، وندى أبو فرحات، وريتا حرب، وإعداد الكتابة لـ لبنى مشلح وإعداد السيناريو لـ مي حايك، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي جرائم صغيرة.

من هي ديمة قندلفت؟

وديمة قندلفت هي ممثلة ومغنية سورية، درست في كلية الاقتصاد، وبدأت الغناء في جوقة الفرح، ثم انتقلت إلى جوقة قوس قزح، ظهر أول عمل لها مع بشار زرقان بجدارية محمود درويش. 

وانضمت بعدها لفرقة سفر (فرقة فنية مؤلفة من تسعة أشخاص) وأقاموا حفلة في لبنان، قام التلفزيون السوري بعرض بعض أغاني الفرقة، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بدأت التمثيل في مسرحية أغنية القمر لسحر مرقدة، ثم عملت بعدها مع سامر المصري وباسل خياط في مسرحية (أبيض - أسود)، ثم عملت مع عابد فهد في المسلسل التلفزيوني (أبيض أبيض) وانطلقت في مشوارها الفني.

 

معلومات عن الفنان قيس شيخ نجيب

وقيس شيخ نجيب هو ممثل سوري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1998، ولقد
شارك في العديد من الأعمال الدرامية، ومنها (أيام شامية، الطير، صلاح الدين الأيوبي، التغريبة الفلسطينية، ما ملكت أيمانكم، زمن البرغوت، الأخوة).

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MBC4 باسل خياط ديمة قندلفت سامر المصري قيس شيخ نجيب مسلسل ستيلتو

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