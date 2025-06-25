دول "بريكس" تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

دعت دول مجموعة "بريكس" إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وأعربت عن "قلقها البالغ" إزاء الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران.



وجاء في بيان مشترك لدول المجموعة، صدر فجر الأربعاء: "نعبر عن قلقنا البالغ إزاء الهجمات العسكرية على جمهورية إيران الإسلامية اعتبارا من 13 يونيو عام 2025، التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة".

وأعربت الدول عن تأييدها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن "بريكس لا تزال ملتزمة بالمساهمة في تعزيز الأمن والسلام والدولي والدبلوماسية والحوار السلمي كالسبيل الثابت الوحيد لإحلال الاستقرار في المنطقة".

يذكر أن إسرائيل شنت ضربات عسكرية على إيران منذ 13 يونيو، وفي 22 يونيو انضمت إليها الولايات المتحدة بضرب مواقع نووية على الأراضي الإيرانية.

وردت طهران على ذلك بإطلاق صواريخ على إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، خصوصا قاعدة "العديد" في قطر.

وبعد الضربات الإيرانية على "العديد" أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

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