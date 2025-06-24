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معهد تيودور بلهارس يعلن قبول دفعة تكميلية للانتداب للعمل بالأقسام المعملية الإكلينيكية

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو
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أعلن معهد تيودور بلهارس للأبحاث فتح باب التقدم لدفعة تكميلية للأطباء المكلفين بوزارة الصحة دفعة 2022 وذلك للإنتداب بالأقسام المعملية الإكلينيكية المختلفة بالمعهد وذلك طبقًا للشروط التاليـة وخطوات التقديم.

الشروط المطلوبــة لإعـلان ندب الأطباء المكلفين دفعة تكميلية دفعة 2022: 
1- خريج كلية الطـــب دفعة 2022 فقـط.
2- ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد جدًا في البكالوريوس.
3- يجوز أن يتقدم الطبيب البشري المتقدم للندب بثلاث رغبات لتخصصات مختلفة في الإعلان.
4- ألا يكون معينًا أو مرشحًا للتعيين في أي تخصص بالمستشفيات الجامعيــة.

خطــوات التقديــم: 
1- يتم الدخول والتسجيل على رابط التسجيل: 
 

2- يتم الحضور للمعهد فى المواعيد المخصصة من ( الأحد إلى الخميس حتى الثانية بعد الظهر) وتقدم المستندات التاليــة: 
- استمارة التقدم مستوفاة البيانات.
-  صورة شهادة البكالوريوس. 
- شهادة التقديرات. 
- شهادة الامتياز. 
- بطاقة الرقم القومــي. 
3- لن تقبل الطلبات غير المستوفاة للأوراق والمستندات المطلوبة أو بعد الميعاد المحدد. 
4- لا يسمح بالتحويل من قسم إلى أخر داخل المعهد لمن وقع عليهم الاختيار بالندب للمعهد. 
5-  يرجى متابعة الموقع الإلكتروني للمعهد.
    والصفحة الرسمية للمعهد على الفيسبوك

يتم استقبال طلبات التقدم والأوراق المرفقة في الفترة من 15/7/2025 إلى 30/7/2025.

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