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إخماد حريق في محل بقالة بقنا

اخماد حريق في محل
اخماد حريق في محل بقالة بقنا، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق في محل بقالة اليوم الثلاثاء، بقرية المسارعة التابعة لقرية أبو مناع بمركز دشنا شمال قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في قرية المسارعة التابعة لمركز دشنا شمال قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.


بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في محل بقالة ملك المواطن عبد الرحمن ابراهيم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع ضحايا أو مصابين وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المحل.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث وحصر التلفيات.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا دشنا قنا مديرية أمن قنا مركز دشنا

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