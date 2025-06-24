الثلاثاء 24 يونيو 2025
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سياسة

منع محامي المساكنة من مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

أعلن المحامي ربيع الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين، صدور قرار من مجلس تأديب المحامين اليوم، بمنع هاني سامح الشهير بمحامي المساكنة من مزاولة المحاماة ٣ سنوات.

منع محامي المساكنة من مزاولة المهنة 

وعلق الملواني: "لقب محامي للمحامين والمحاماة لا يمارسها الا من يستحق وجار مخاطبة كافة الجهات القضائية والشرطية وغيرها بالقرار".

مواجهة محامي المساكنة 

شهدت محكمة القضاء الإداري، في جلستها اليوم الأحد الماضي، مواجهة بين ربيع الملواني عضو مجلس النقابة العامة وهاني سامح، الشهير بمحامي المساكنة، وذلك خلال نظر طعن الأخير على قرار إسقاط قيده من جداول النقابة والصادر من النقابة العامة للمحامين.

تمسك الملواني خلال حضوره ممثلا عن النقابة العامة، بإثبات أن مقيم الطعن ينتحل صفة محامي ويقوم بأعمال المحاماة بالمخالفة للمادة ٢٢٧ من قانون المحاماة بما يستوجب إحالته للنيابة العامة لانتحال صفة محامي وان روب المحاماة الذي يرتديه يثبت انتحال هذه الصفة ويجب خلعه عنه وان المذكور ليس محامي من الأساس إذ صدر قرار بإيقافه عن مزاولة مهنة المحاماة، وأيضا وجب  إحالته للمحكمة التأديبية عملا بنصوص قانون المحاماه عن طريق المحكمة.

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