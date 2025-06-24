اندماج "أبو زعبل" و"أسوان" للأسمدة في فيركيم، خلق كيانات عملاقة بسوق البتروكيماويات وزيادة الصادرات، خبراء: يحقق الاستخدام الأمثل للأصول

أعلنت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، عن إتمام عملية اندماج شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية وشركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية في شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات.

وتنوي شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات إنشاء مصنع حامض فوسفوريك في الصعيد، وجارى إعداد الدراسات المالية والاستثمارية والاقتصادية للمشروع.

وأكد خبراء أسواق المال، أن عملية الاندماج تؤدي إلى خلق كيان اقتصادى ضخم بما يعزز قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق.

أهداف الاندماج

وتهدف شركة فيركيم من هذا الاندماج إلى تحقيق التكامل مع أنشطه الشركات المندمجة ما يؤدى إلى توسيع نشاط الشركة الدامجة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.

الاندماج يؤدي إلى خلق كيان اقتصادى ضخم

وقال أيمن الزيات خبير أسواق المال، أن فكره الاندماج يؤدي إلى خلق كيان اقتصادى ضخم مما يعزز قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات شركة دامجة مع شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية شركة مندمجة وشركة أسوان للأسمدة شركة مندمجة، ورفع رأس مال الشركة من 35 مليون إلى 800 مليون والمصدر إلى 2 مليار جنيه.

وتلتزم الشركة الدامجة بنشر تقرير إفصاح بعد الاندماج به ملخص القيمة العادلة لسهم الشركة بعد الاندماج ، مع فرض الالتزام على المساهمين الرئيسين بالاحتفاظ ب 51% من الأسهم المملوكة لهم وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة المالية التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية ، مع توزيع رأس المال فيما بين المساهمين على أساس صافى حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المدمجه وفقا القيمة السوقية للأصول.

تحقيق التكامل مع انشطه الشركات المندمجة

واضاف ان الاندماج يهدف إلى الاستخدام الأمثل للأصول وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية

ويحقق الاندماج كفاءة أعلى في إدارة الشركة حيث يتم تحقيق وفرة في التكلفة والوقت وبالتالي تحقيق وفرة فى المصروفات الادارية والعمومية.

جذب مستثمرين جدد لهيكل المساهمين

وتابع: يعمل الاندماج على جذب مستثمرين جدد هيكل المساهمين وتوسيع قاعدة الملكية وسوف تقيد الشركة فى السوق الرئيسى للبورصة بدل من القيد في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة.

ويعمل الاندماج على تحسين المركز المالى للشركة الدامجة. ويؤدى الاندماج إلى زيادة راس مال قطاع البتروكيماويات والأسمدة فى البورصه بعد دخول كيان اقتصادى كبير يعمل على جذب شريحة من المستثمرين الجدد..

إقبالا وطلبا كبيرا على الأسمدة الزراعية ومنتجاتها

وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن هناك إقبالا وطلبا كبيرا على الأسمدة الزراعية ومنتجاتها ولدينا العديد من المصانع والشركات مثل اسوان وكيما وموبكو وغيرها.

وأشار إلى أنه فى حالة الاندماج بين عدد من الشركات فإنه يستهدف تكوين كيانات أكبر وهو ما يسمح بالتوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات وتلبية الطلب المتزايد على تلك المنتجات وكذلك خفض النفقات وتكاليف الإنتاج وتحقيق التكامل بين الشركات من حيث توفير الماكينات والمعدات بالشركات الأخرى المملوكة لنفس الجهة الإنتاجية أو الاستفادة العلامات التجارية الخاضعة تحت نفس المؤسسة.

قطاع الاسمدة ذا طبيعة خاصة وأرباح عالية

وأضاف أن قطاع الاسمدة، هو قطاع ذا طبيعة خاصة وحجم ارباحه عالية والتأمينات الخاصة به عملاقة وهى أبرز الصناعات التحويلية كثيفة العمالة، كذلك الإنتاج فإن التوسع في الاستثمارات في هذا المجال وبالتالي تحقيق أرباح رأسمالية كبيرة حيث أن هذا القطاع يحقق أرباح ضخمة للغاية، وهو قطاع واعد ولديه فرصة كبيرة للتصدير وبالتالي تحقيق أرباح مضاعفة نتيجة عمليات الاندماج أو الاستحواذ على شركات مشابهه.

وبالنسبة للبورصة فإن هذا القطاع نشط للغاية وتحقيق أرباح تجعل قطاع الاسمدة والكيماويات ينافس قطاعات العقارات والبنوك وان كانت هناك مقاييس مختلفة ومواعيد مختلفة لتحقيق الأرباح ونتائج أعمال الشركات التابعة.

نتائج أعمال شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

وارتفعت أرباح شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، خلال العام الماضي، لتصل 51.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 51.37 مليون جنيه خلال 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 691.4 مليون جنيه، مقابل 508.9 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وفي وقت سابق، ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “فيركيم” مصر للأسمدة والكيماويات، على دمج شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية في الشركة.

وأوضحت الشركة أن الدمج وفقًا لصافي حقوق الملكية الدفترية في نهاية يونيو 2022 للشركات محل الاندماج وتوزيع اجمالي حقوق المساهمين الدفترية للشركات محل الاندماج وفقًا لمعامل التوزيع الذي يعكس القيمة السوقية للشركات محل الاندماج.

وأضافت أن تقرير اللجنة المشكلة بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزاات الشركات محل الاندماج والصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار انتهى إلى أن اجمالي حقوق ملكية الشركة بعد الاندماج 891.47 مليون جنيه.

كما وافقت الجمعية العامة على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تعديل رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 2 مليار جنيه وتعديل رأسمال الشركة المصدر ليصبح 800 مليون جنيه موزعا على 400 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.

كما قررت تعديل غرض الشركة بمناسبة الاندماج، واستمرار قيد أسهم فيريكم مصر للأسمدة في البورصة المصرية بعد الاندماج

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