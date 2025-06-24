النقل تقرر تشغيل خطوط "سوبر جيت" جديدة استعدادا لفصل الصيف

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل، عن فتح خطوط جديدة بمختلف المحافظات لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وقررت الشركة فتح خط الساحل الشمالي بدءا من ٢٥/ ٦/ ٢٠٢٥ والحجز من العالمين -مرينا٤ -مرينا ٢ -مرقيا -مربيات -زمرده -اللوتس مع المرور علي جميع قري الساحل كالتالي:

مواعيد الذهاب من القاهرة للساحل الشمالي

7صباحًا

2 ظهرًا

5 مساء



مواعيد العودة من الساحل الشمالى / القاهرة

9 صباحًا

12 ظهرًا

9 مساء



كما أعلنت الشركة أنه تم تشغيل عدد من الخطوط الجديدة كالتالي:-

1-خط القاهرة / العلمين / مرسي مطروح والعكس).

الذهاب

عدلى منصور - العلمين - مرسي مطروح ١,٢٥ صباحا.

عدلى منصور - العلمين - مرسي مطروح ٧,٤٥ صباحا.

عدلى منصور - العلمين - مرسي مطروح ١٤,٠٠ مساء.

دائري جديد - العلمين - مرسي مطروح ١٧,٤٥ مساء.



العودة

مرسى مطروح - العلمين – القاهرة ١٤,٠٠ مساء

مرسى مطروح - العلمين – القاهرة ۱۷,۰۰ مساء.

2-خط اسكندرية / العلمين / مرسي مطروح والعكس) جزئي خلال موسم الصيف

3-خط المنصورة / الزقازيق / الطور / شرم الشيخ والعكس). بالكامل"

الذهاب

السويس - الطور - شرم الشيخ ۲۰,۳۰ مساء

العودة

شرم الشيخ - الزقازيق – المنصورة ۲۲,۰۰ مساء.

4-خط القاهرة قنا / أسنا / أرمنت / (والعكس). "جزئي"

الذهاب

القاهرة - قنا - ارمنت – اسنا ٢٢,٤٥ مساء.

العودة

اسنا - ارمنت - قنا – القاهرة ۲۱,۰۰ مساء.

5-خط القاهرة / أسوان والعكس "جزئي"

الذهاب

عدلي منصور - نادى السكة - الأقصر – اسوان ٢١,٠٠ مساء.

العودة

أسوان - الأقصر – القاهرة ۱۷,۳۰ مساء

6-القاهرة /دار السلام-نجع حمادي

الذهاب 10 مساء من القاهرة

العوده 10 مساء من دار السلام

7- تنشيط وتكثيف الخطوط الدولية الخاصة بالشركة لنقل كل من الاخوة السويين والاوردنين والليبين

مواعيد الرحلات لكل من:

سوريا الاثنين والثلاثاء 7 مساء

عمان سبت وثلاثاء 9 مساء

ليبيا محرم بك (الاسكندرية)

9 صباحًا

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