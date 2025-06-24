النصر السعودي يرفض بيع مدافعه رغم إغراءات الأندية الإيطالية

رفض نادي النصر السعودي إغراءات الأندية الإيطالية من أجل التعاقد مع مدافعه الفرنسي محمد سيماكان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النصر السعودي يرفض التفريط في مدافعه الفرنسي

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، إن النصر السعودي لا يملك أي خطط للتخلي عن سيماكان في الصيف المقبل.

وأوضح رومانو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، أن بعض أندية القمة الإيطالية طلبت ضم المدافع الفرنسي، لكنه سيبقى مع النصر.

وانضم صاحب الـ25 عامًا إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من لايبزيج، وقدم مستويات مميزة في موسمه الأول مع "العالمي".

أرقام محمد سيماكان مع النصر السعودي

وشارك سيماكان في 41 مباراة مع النصر السعودي بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.