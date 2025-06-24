بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

حصلت فيتو على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة سوهاج.

وكان اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اعتمد اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2025، حيث بلغت نسبة النجاح 64.39% على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 94 ألفا 405 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 60 ألف 544 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 64.39%

ووجه "سراج" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجها التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم.

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