60 مليون دولار قيمة الصفقات التجارية خلال معرضي «بروباك للتغليف» و«في أفريقيا»

اختُتمت فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والبيئة.

وشهدت هذه النسخة أيضًا مشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية، وحضورًا تجاوز 15,000 زائر من صُنّاع القرار والمتخصصين في تصنيع الأغذية والتغليف، مع تضاعف المشاركة الدولية لتشمل أكثر من 127 دولة.

إتاحة منصة تجمع المصنعين والمبتكرين

واستعرض معرض بروباك صناعة تجهيز وتعبئة الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويهدف المعرض إلى توفير منصة تجمع المصنعين والمبتكرين لعرض أحدث الحلول والابتكارات في مجال التعبئة والتغليف، ومعالجة المنتجات، والخدمات اللوجستية.

وتم إبرام صفقات بلغت قيمتها الإجمالية ما يقرب من 60 مليون دولارعلى مدار الأيام الثلاثة للحدث وفقًا ل"Explori"، أداة الاستبيان الرسمية للمعارض، مسجلين بذلك قفزة ضخمة بنسبة 55% في حجم الأعمال مقارنة بالنسخة الماضية، مما يؤكد دورهما المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمنطقة.

وعكست توزيعة الصفقات الأهمية الإفريقية للحدث؛ فجاءت نسبة 89% من الصفقات من إفريقيا، بينما ساهمت آسيا والشرق الأوسط بنسبة 3% لكل منهما، وأوروبا والأمريكتين بنسبة 2% لكل منهما، بالإضافة إلى 1% من مناطق أخرى، الأمر الذي يشدد على مكانة الفعالية كمنصة أعمال إفريقية رائدة تتزايد فيها المشاركة العالمية.



وعلى مدار ثلاثة أيام، جمع الحدث أكثر من 400 شركة عارضة من مصر ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الهند، الصين، الإمارات، ماليزيا، والأردن، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات إقليمية ودولية.

جلسات نقاشية حول سلاسل القيمة وتحديات القطاع في إفريقيا

وشملت الأنشطة جلسات نقاشية حول سلاسل القيمة وتحديات القطاع في إفريقيا، في إطار مؤتمر عُقد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بالإضافة إلى مائدة مستديرة حول الحد من الفاقد الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي، بتنظيم مشترك من إنفورما وLibanPack، وUNIDO، والمنظمة العالمية للتغليف، وجامعة فاخينينجن الهولندية للأبحاث.

برامج تدريبية متخصصة في صناعة الجيلاتو وفنون المخبوزات

كما استعرض المعرض مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في صناعة الجيلاتو وفنون المخبوزات، قدّمها نخبة من الخبراء الفرنسيين والإيطاليين. إلى جانب ذلك، استضاف المعرض الملتقى السنوي للمرأة في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي جمع هذا العام نخبة من القيادات النسائية والرجالية، بهدف تعزيز الحوار حول مفاهيم القيادة في هذا القطاع الحيوي، وإضفاء مزيد من العمق والمعنى على رسالة الحدث في تمكين المرأة.

وشملت الفعاليات أيضًا "منطقة تجارب الطعام"، وعروضًا حيّة لتحضير المخبوزات والحلويات باستخدام مكونات صحية، بالإضافة إلى تجربة تفاعلية بزاوية 360 درجة لتحضير الطعام أمام الجمهور، مما أضفى طابعًا عمليًا وتجريبيًا زاد من جاذبية الحدث وشموليته.

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