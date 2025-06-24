خبير استراتيجي يكشف: الحرب أربكت حسابات إسرائيل وإيران وأمريكا

كشف خبير استراتيجي أن الحرب بين إسرائيل وإيران أربكت حسابات كل من: طهران وتل أبيب وواشنطن معا.



وأوضح الدكتور أبو بكر الدسوقى مستشار مجلة السياسة الدولية والخبير الاستراتيجى، أن قرار وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل جاء بناء على توافق مصالح الدول الثلاث؛ أمريكا وايران واسرائيل لان لكل منهم حساباته وخسائره، فإسرائيل تكبدت خسائر كبيرة لأنها، لاول مرة، تتعرض لقصف مباشر، وتدمير مواقع داخل إسرائيل، فضلا عن ضرب مراكز الأبحاث ومواقع للموساد الإسرائيلى.

حالة من الهلع أصابت المجتمع الإسرائيلى من جراء الصواريخ الإيرانية

واضاف أن اسرائيل واجهت خسائر كبيرة وتوقف الحياة تماما داخليا واقتصاديا واقليميا فضلا عن حالة الهلع التى اصابت المجتمع الاسرائيلى من جراء الصواريخ الايرانية، وهذا كله شكَّل ضغوطا كبيرة على نتنياهو، وبالتالى فإن استمراره فى الحرب ستكون خسائره اكبر، ولن تتحملها اسرائيل.. ومن هنا كانت الموافقة على وقف الحرب خاصة بعد الضربة الامريكية لحفظ ماء الوجه الاسرائيلى.





إيران نجحت فى إفشال مخطط إسقاط نظام طهران



وأكد الدسوقى فى تصريح لـ"فيتو"، ان الموقف الإيرانى أيضا كان صعبا، فقد تعرضت إيران لخسائر كبيرة بعد الضربة الامريكية لمحاولة تدمير منشآتها النووية وضرب أهداف حيوية واستراتيجية لها بهدف إسقاط النظام الإيرانى، والمكسب الذى جنته إيران هو التفاف الشعب الإيرانى حول قيادته السياسية والعسكرية، لكن منظومة الصواريخ تراجعت، ولو استمرت فى الحرب فإن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستعملان على إسقاط النظام الإيرانى.. كل هذا جعل إيران تقبل بوقف الحرب خاصة أن هناك ضغوطا دولية ووساطات لوقف الحرب.



الولايات المتحدة دخلت الحرب نتيجة ضغوط نتنياهو بعد ضرب ايران لاسرائيل

وواصل تصريحاته، قائلا: أما الولايات المتحدة الامريكية فقد دخلت الى الحرب نتيجة ضغوط نتنياهو بعد ضرب ايران لاسرائيل، والتى لم تكن تتوقع ان رد الفعل الصاروخى لايران سوف يخترق القبة الحديدية لاسرائيل، وتعريض امنها للخطر، وانها لا تستطيع اسقاط النظام الايرانى او البرنامج النووى الايرانى.. وبالتالى ليس لديها قدرة على الصمود امام الضربات الايرانية، وهو الامر الذى دفع امريكا للتدخل لإنقاذ امن اسرائيل رغم حالة الانقسام التى كانت داخل الكونجرس الامريكى والمظاهرات التى اجتاحت المدن الامريكية ضد ترامب الذى يتحمل الامر، ولذلك كانت المطالبات بمنعه من التورط فى الحرب الايرانية الاسرائيلية.



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