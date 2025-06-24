حبس المتهم بحيازة حقيبتين بهما 2500 طلقة في محطة قطار قنا 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بحيازة حقيبتي ذخائر قادمًا بهما من أسوان لـ قنا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه داخل القطار قرب حدود محافظة الأقصر.

ضبط حقيبتين بداخلهما ذخيرة داخل القطار

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بإدارة مباحث السكة الحديد، بضبط حقيبتين بداخلهما ذخيرة داخل القطار القادم من أسوان قرب حدود محافظة الأقصر.

وتم ضبط المتهم في محطة قنا.

وبعد الفحص، تبين أن الذخيرة 2500 طلقة تقريبًا داخل حقيبتين بحوزة شاب يُدعى ح.، يبلغ من العمر 30 عامًا، مقيم في قرية أبومناع غرب مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، كان قادمًا بهم من محافظة أسوان.

وأوضحت التحريات أن المضبوطات تم التحفظ عليها داخل القطار في حدود محافظة الأقصر، وأن المتهم تم ضبطه في محطة قنا، واعترف بتفاصيل الواقعة.

وتحرر محضر وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.