السيسي يشيد بالقدرات العسكرية لقطر في التصدي للهجوم الإيراني

تطرق اتصال الرئيس السيسي وأمير قطر إلى إشادة الرئيس بالقدرات العسكرية لدولة قطر، ولا سيما كفاءة منظومات الدفاع الجوي في التصدي للهجوم الإيراني، مثمنًا دورها في حماية أمن وسيادة الدولة الشقيقة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن إدانة مصر ورفضها التام لأي انتهاك يمس بسيادة دولة قطر، في أعقاب ما تعرضت له قاعدة العديد من هجمات إيرانية مؤخرًا، مشيدًا بحنكة القيادة القطرية وحكمتها في إدارة هذه الأزمة.

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