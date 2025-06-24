المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين بالاعتداء على طفل بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد 3 سنوات، لثلاثة متهمين من مركز بني مزار شمال المحافظة، لقيامهم باستيقاف المجني عليه "ص.ج"، 16 سنة، بالطريق العام والتعدي عليه بالضرب، وتجريده من ملابسه وتصويره.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وأصدرت حكمها حضوريا بحق المتهمين الثلاثة وهم "م.م'، 56 سنة،"أ.ك"، 27 سنة، "م.ي" 20 سنة، مقيمين بإحدى قرى مركز بني مزار، وألزمتهم المصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

محكمة جنايات المنيا

وتعود أحداث الواقعة إلى أبريل من العام المنصرف، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن قيام المتهمين بهتك عرض المجني عليه، بطريق القوة والتهديد بأن اتفقوا على ارتكاب الواقعة فاستوقفوه حال استقلاله دراجة بخارية، وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه بالضرب.

وقام المتهم الثالث بحسر ملابسه عنه فيما قام المتهم الثاني أثناء ذلك بتصويره، بهاتفه المحمول وفقا لما جاء بالتحقيقات.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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