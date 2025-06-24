إصابة عاملين سقطا من أعلى مأذنة مسجد بالمنيا

أصيب عاملان بناء بجروح خطيرة إثر سقوطهما من أعلى مأذنة مسجد في إحدى قرى المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن سقوط عاملين بناء أثناء عملهم أعلى مأذنة مسجد بقرية 8 التابعة إداريا لمركز المنيا.

الأجهزة الأمنية بالمنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بالمنيا، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة عاملين بإصابات خطيرة أثناء عملهم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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