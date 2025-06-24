رغم الجدل حول "عقد زيزو"، وزير المالية يكرم الأهلي كأحد الداعمين للمسار الضريبي المحفز

كرم أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من الممولين المتميزين.. والداعمين للمسار الضريبى المحفز «ثقة.. شراكة.. يقين»، خلال مؤتمر إعلان النتائج المبدئية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي بدأ تطبيقها على أرض الواقع، بمختلف المأموريات والمراكز الضريبية، على مستوى الجمهورية، فور صدور القوانين والقرارات والتعليمات والقواعد التنفيذية، من الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية، على نحو أسهم في بث حالة إيجابية بين مجتمع الأعمال، ودفع مسار تحفيز الامتثال الطوعي، وجذب ممولين جدد.

وتضمن التكريم عددا من الأندية، على رأسها النادي الأهلي حيث تم تسليم شهادة تقدير لمجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حيث جدد وزير المالية، مساندته لشركاء النجاح قائلًا: «معًا.. نطور خدماتنا الضريبية من أجل رضاء الممولين».

عقد زيزو مع النادي الأهلي

وكان عقد أحمد سيد "زيزو" مع النادي الأهلي حديث الساعة خلال الأيام الماضية، حيث تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أرقامًا عديدة عن قيمة عقد اللاعب الذي انتقل من الزمالك، المنافس التقليدي للأهلي، وشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتضاربت الأرقام المتداولة، بدءًا من 80 مليون جنيه وصولًا إلى قرابة نصف مليار جنيه، رغم أنه لم تُعلن أي جهة الرقم الحقيقي للصفقة، في حين أن مثل هذه الأمور التعاقدية تُعلن بشكل رسمي في الخارج، بعيدًا عن الأبواب الخلفية.

القيمة الحقيقية لـ عقد زيزو

وانفرد الزميل زغلول صيام نائب رئيس التحرير ورئيس قسم الرياضة في “فيتو” بمضمون العقد الرسمي لأحمد سيد زيزو، الذي وثّقه النادي الأهلي في الاتحاد المصري لكرة القدم، وينص على حصول اللاعب على خمسة (5) ملايين جنيه في الموسم فقط—ليس 20، ولا 50، ولا حتى 100 مليون جنيه كما تردد في وسائل الإعلام.

وقد أثار الرقم المسجل في العقد العديد من علامات الاستفهام لكل من اطّلع على تفاصيله، نظرًا لعدم تناسبه مع القيمة السوقية للاعب، فضلًا عن كونه لا يختلف كثيرًا عن عقود لاعبي الصفين الثاني والثالث في أندية الدوري الممتاز.

وقال زغلول صيام: إن هذا الرقم "البخس" أثار تساؤلات بعض الجهات الرقابية، التي طالبت بتفسير واضح لسبب تحديد المبلغ بخمسة ملايين جنيه فقط، وطالبت بتوضيح عاجل.

وأشار إلى أن المثير للدهشة أن عددًا من أندية الدوري الممتاز تلجأ إلى تخفيض قيمة عقود لاعبيها رسميًا، على أن يتم تعويضهم من أطراف أخرى، سواء من خلال عقود إعلانات أو دعم من رجال أعمال.

وأوضح أن عقد زيزو مع النادي الأهلي يكشف جانبًا من خفايا كرة القدم المصرية، خاصةً فيما يتعلق بالعقود الصورية التي تبرمها الأندية مع اللاعبين والمدربين، على خلاف الحقيقة، تهربًا من دفع مستحقات الدولة مثل رسم التنمية، أو مستحقات اتحاد الكرة.

وتابع: لعل عقد زيزو يكون دافعًا لفتح هذا الملف على مصراعيه أمام الجهات المختصة، لإيقاف هذه الظاهرة التي تفشت في كرة القدم المصرية دون رادع.

واختتم قائلًا: بعض المدربين أيضًا يبرمون عقودًا صورية مع أنديتهم بقيم غير حقيقية لما يتقاضونه فعليًا، تهربًا من دفع الرسوم المقررة، وعندما تنشأ مشكلة بينهم وبين النادي، تظهر القيمة الحقيقية للعقد.

أما في الخارج، فهناك نظام صارم يعلم كل مليم يتقاضاه اللاعب، وأي زيادة في رصيده المالي يجب أن يكون لها تفسير واضح ومنطقي. ولا يمكن لأي أحد أن يفلت من هذا النظام، وأي خرق له يُواجه بالحسم الكامل.

مجلس إدارة النادي الأهلى

وفي سياق متصل، تم منح شهادات تقدير من جانب وزير المالية لمجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ونادي الترسانة الرياضي، ونادي الصيد البحري بالإسكندرية، ونادي سموحة، ود. رابح رتيب، رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، وفتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ود. عبد الرسول عبد الهادي، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، ومحمد البسيوني، صانع محتوى، وأحمد طلعت، صانع محتوى، وأحمد هشام صانع محتوى، ومحمد رجب صانع محتوى، والبنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية "سودك"، وشركة السويدي إلكتريك لمشروعات نظم القوى، بنك كريدي أجريكول، وشركة توتال إيجيبت، وشركات إعمار مصر للتنمية، وشركة هاواوي للتكنولوجيا، وشركة إيسترن كمبوني، وشركة السادس من أكتوبر سورل للتنمية، والشركة العربية للصناعات والتجارة الدولية، وشركة أوراسكوم، وشركة المركبي للصلب، وشركة ليدار للتنمية العمرانية، وشركة مصطفى مدكور وشريكيه، ومكاتب حازم حسن وشركائه، ومكتب المحاسب مصطفى شوقي وأحمد شوقي، ومكتب المحاسب وحيد الدين عبد الغفار وشركائه، ومكتب المحاسب أحمد عز الدين وشركائه، مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة، ومكتب المحاسب كامل مجدي كامل صالح، مكتب المحاسب وفيق ورامي وشركائه، ود. هشام محمد محمود العزازي، ود. محمد إسماعيل عبد الفتاح الصعيدي، ود. حاتم حامد الأطروش، وخالد قنديل، ود. أيمن عاشور، ود. محمد السيد، وحسن عبد الظاهر، والمحامي أشرف واصل، ومعتوق بسيوني، والمحامي إيميل أنور، والمحامي عبد الحميد شرارة، ورئيس مجلس إدارة شركة رايز آب.



والمكرمون هم: د. محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ود. زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ود. أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وزير التخطيط الأسبق، ود. أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «إي. فاينيس»، وخالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، ومحمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصري.

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