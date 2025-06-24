الأربعاء 25 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

أسعار الهواتف المحمولة،
أسعار الهواتف المحمولة، فيتو

يبحث الكثير من المستهلكين عن هواتف محمولة بأسعار فى حدود 15000 جنيه او اقل داخل الأسواق المحلية.

ونرصد في التقرير التالى أسعار الهواتف المحمولة فى السوق المحلية والمحلات والتى تتناسب مع عدد كبير من المستهلكين.

قائمة اسعار الهواتف الجديدة 2025

هاتف honor x 8c  بسعر 11750 جنيه

هاتف oppo reno13 f  بسعر 13900 جنيه

هاتف oppo a 5 pro  بسعر 11150 جنيه

هاتف realme 14t  بسر 13200 جنيه

 

هاتف اوبو
هاتف اوبو

 

واردات مصر من الهاتف المحمول

 

انخفضت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 14.3% خلال 2024، لتسجل 4.675 مليون دولار في مقابل 5.457 مليون دولار خلال  2023.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنحو 782 ألف دولار خلال تلك الفترة، لتستحوذ على 0.1% من إجمالي واردات مصر من السلع المعمرة البالغة 3.964 مليار دولار.

 

وتراجعت واردات مصر من أجهزة تليفون للأفراد خلال ديسمبر لتسجل 68 ألف دولار في مقابل 303 ألف دولار خلال ديسمبر 2023 بتراجع 77.5%.

وزادت قيمة واردات مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات لنحو 957.335 مليون دولار في مقابل 946.022 مليون دولار خلال  2023، بزيادة 1.2%.

وارتفعت قيمة فاتورة استيراد مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات لنحو 48.192 مليون دولار خلال ديسمبر 2024 في مقابل 45.742 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2023، بنمو 5.3%.

 

 

 

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إجمالي واردات مصر من السلع 5 آلاف جنيه السلع المعمرة الجهاز المركزى للتعبئة العامة

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