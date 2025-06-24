الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غرق طفلين داخل ترعة في قنا

حادثة غرق
حادثة غرق

لقي تلميذان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، غرقًا داخل ترعة في قرية المقارين التابعة لمجلس قروي الحراجية، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم إيداع الجثتين داخل المشرحة تحت الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بمصرع تلميذين أقارب غرقًا داخل ترعة في قرية المقارين بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع أحمد سلامة، يبلغ من العمر 11 عامًا، وأميرة علي، 12 عامًا، من مركز قفط، وخلال خروجهما مع جدهما إلى زراعاتهم في مركز قوص سقطا داخل ترعة ولقيا مصرعهما غرقًا في قرية المقارين.

تم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا قنا قوص قفط مركز شرطة قوص مديرية أمن قنا مركز قوص جنوب محافظة قنا

مواد متعلقة

إغلاق عدد من المقاهى والمطاعم والمخابز المخالفة بمدينة قنا

ضبط المتهمين بسرقة الوحدة الصحية بقرية بهجورة في قنا وإعادة المسروقات

التحفظ على حقيبتين بحوزة شاب بهما 2500 طلقة في قنا

القبض على ممرضة بتهمة الاستيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه في قنا

الأكثر قراءة

تدمر المخ وتؤدي للوفاة خلال ساعات، استشاري يحذر من إصابة مثلث الموت في الوجه

أين أخفت إيران اليورانيوم المخصب؟! (صور)

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

المتحدث باسم الجيش العراقي: عدد من الطائرات المسيرة استهدفت مواقع وقواعد

بينهم 3 عرب، 11 فريقا يودعون كأس العالم للأندية 2025

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

تتخطى النصف مليار جنيه، مكافات مالية ضخمة للأهلي رغم وداع مونديال الأندية

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-6-2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سقوط البيت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
لافروف: قدمنا مقترحا إلى أمريكا لحل الصراع بين إسرائيل وإيران ورد الفعل كان إيجابيًا