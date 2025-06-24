غرق طفلين داخل ترعة في قنا

لقي تلميذان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، غرقًا داخل ترعة في قرية المقارين التابعة لمجلس قروي الحراجية، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم إيداع الجثتين داخل المشرحة تحت الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بمصرع تلميذين أقارب غرقًا داخل ترعة في قرية المقارين بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع أحمد سلامة، يبلغ من العمر 11 عامًا، وأميرة علي، 12 عامًا، من مركز قفط، وخلال خروجهما مع جدهما إلى زراعاتهم في مركز قوص سقطا داخل ترعة ولقيا مصرعهما غرقًا في قرية المقارين.

تم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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