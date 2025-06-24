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رياضة

ريبيرو يطلب إقامة معسكر خارجي للأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

طلب ريبيرو مدرب الأهلي، إقامة معسكر خارجي، وتحديدا في إسبانيا قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث تحدث المدرب الإسباني مع مسئولي الأهلي من أجل مطالبة النادي بتوفير معسكر خارجي يتخلله مرض مباراتين وديتين؛ استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق بمباريات الدوري يوم ٦ أغسطس القادم. 

وتعادل الأهلي أمام بورتو فجر اليوم ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية. 

راحة سلبية 18 يوما

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
 

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

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