الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وسام أبوعلي يعيد تكرار الهاتريك العربي بمونديال الأندية

وسام أبو علي، فيتو
وسام أبو علي، فيتو

أعاد الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، الهاتريك العربي إلى كأس العالم للأندية في تاريخ البطولة. 

وأصبح وسام أبو علي ثاني لاعب عربي يسجل الهاتريك في كأس العالم للأندية بعد الليبي حمدو الهوني الذي سجل هاتريك مع الترجي التونسي أمام السد القطري يوم 17 ديسمبر 2019.

وسجل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي ثاني هاتريك في النسخة الحالية للمونديال، بعد أن أحرز جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ الألماني هاتريك في مرمى أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

 وسام يسجل 3 أهداف في شباك بورتو البرتغالي

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف في شباك بورتو البرتغالي، فجر اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.

وأحرز اللاعب الفلسطيني أهدافه الثلاثة في الدقائق (15، و45+2 من ضربة جزاء و51).

وغادر وسام أبو علي مباراة الأهلي وبورتو للإصابة في الدقيقة 58 متأثرًا بآلام في العضلة الخلفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وسام أبو علي الأهلي كأس العالم للأندية الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي حمدو الهوني جمال موسيالا بورتو البرتغالي

مواد متعلقة

ترتيب هدافي كأس العالم للأندية بعد هاتريك وسام أبو علي

أول تعليق من وسام أبو علي على تسجيله هاتريك بمونديال الأندية

وسام أبو علي يكتب التاريخ بعد تسجيل هاتريك أمام بورتو بمونديال الأندية

وسام أبو علي أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبورتو بكأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

تدمر المخ وتؤدي للوفاة خلال ساعات، استشاري يحذر من إصابة مثلث الموت في الوجه

أين أخفت إيران اليورانيوم المخصب؟! (صور)

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

المتحدث باسم الجيش العراقي: عدد من الطائرات المسيرة استهدفت مواقع وقواعد

بينهم 3 عرب، 11 فريقا يودعون كأس العالم للأندية 2025

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

تتخطى النصف مليار جنيه، مكافات مالية ضخمة للأهلي رغم وداع مونديال الأندية

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سقوط البيت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية