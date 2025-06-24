وسام أبوعلي يعيد تكرار الهاتريك العربي بمونديال الأندية

أعاد الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، الهاتريك العربي إلى كأس العالم للأندية في تاريخ البطولة.

وأصبح وسام أبو علي ثاني لاعب عربي يسجل الهاتريك في كأس العالم للأندية بعد الليبي حمدو الهوني الذي سجل هاتريك مع الترجي التونسي أمام السد القطري يوم 17 ديسمبر 2019.

وسجل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي ثاني هاتريك في النسخة الحالية للمونديال، بعد أن أحرز جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ الألماني هاتريك في مرمى أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وسام يسجل 3 أهداف في شباك بورتو البرتغالي

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف في شباك بورتو البرتغالي، فجر اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.

وأحرز اللاعب الفلسطيني أهدافه الثلاثة في الدقائق (15، و45+2 من ضربة جزاء و51).

وغادر وسام أبو علي مباراة الأهلي وبورتو للإصابة في الدقيقة 58 متأثرًا بآلام في العضلة الخلفية.

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