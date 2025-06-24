لحظة سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع (فيديو)

رصد مقطع فيديو، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، لحظة سقوط صاروخ إيراني على مبنى في مدينة بئر السبع.

وأطلقت إيران 6 دفعات صاروخية نحو إسرائيل، في الوقت الذي يفترض أن يدخل وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن بين البلدين حيز التنفيذ.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيريب" على تليجرام أن "دفعة سادسة من الصواريخ استهدفت شمال الأراضي المحتلة".

و أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجانب الإيراني شن 6 موجات من الصواريخ باتجاه مناطق إسرائيلية عدة. وقال الجيش في بيان "قبل قليل، انطلقت صفارات الإنذار في مناطق عدة في أنحاء إسرائيل عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران".

كما أضاف أن منظومات الدفاع الجوي حاولت اعتراض هذه الصواريخ. وناشد الجيش السكان الاحتماء في الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر، بعدما أعلن سابقا إمكانية خروجهم.

وأصيب مبنى بإصابة مباشرة في بئر السبع جراء الصواريخ الإيرانية، ما أدى إلى دمار كبير في عدد من الأبنية ومقتل 4 إسرائيليين على الاقل.

كما أشار إلى وجود عدد من العالقين تحت أنقاض المباني في بئر السبع.

ولاحقًا أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران أطلقت الجولة الأخيرة من الصواريخ باتجاه إسرائيل قبل دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

قبيل موعد ترامب

أتت هذه الرشقات الصاروخية قبيل الموعد الذي حدّده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بتوقيت جرينيتش.

وفي رده على الإعلان الأمريكي وقف إطلاق النار بين البلدين، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس" أنه حتى تلك اللحظة لم يكن هناك أي اتفاق رسمي على وقف لإطلاق النار أو إنهاء للعمليات العسكرية.

مع ذلك، أضاف عراقجي أنه في حال أوقفت إسرائيل "عدوانها غير القانوني" ضد الشعب الإيراني بحلول الساعة الرابعة فجرا (بتوقيت جرينتش)، فلا نية لدى بلاده في مواصلة الرد.

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