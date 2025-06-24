قتلى وجرحي ودمار هائل في هجوم صاروخي إيراني ضخم وغير مسبوق على إسرائيل (فيديو)

تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني ضخم وغير مسبوق ما أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى وإحداث دمار هائل في بئر السبع.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني واسع النطاق، في واحدة من أعنف الضربات منذ اندلاع التصعيد بين الطرفين.

وقالت الجبهة إنها وسعت نطاق الإنذار المبكر ليشمل كافة أنحاء إسرائيل، من إيلات جنوبًا وحتى المطلة شمالًا، بعد رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الإنذارات تم تفعيلها في عدة مناطق من البلاد عقب رصد صواريخ إيرانية"، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والتوجه فورًا إلى المناطق الآمنة.

ودوّت صفارات الإنذار في تل أبيب وبئر السبع ومناطق أخرى، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عددًا من الأشخاص ما زالوا عالقين داخل مبنى في بئر السبع تعرّض لقصف مباشر، وأُصيب بأضرار جسيمة جراء صاروخ إيراني.

ووفق مصادر طبية وأمنية، أسفر الهجوم عن مقتل 8 إسرائيليين على الأقل، وإصابة عشرات آخرين، بعضهم في حالة حرجة. وأكدت فرق الإسعاف أن أحد المباني السكنية المكوّنة من 7 طوابق في بئر السبع تعرض لضربة مباشرة، وتعمل فرق الطوارئ حاليًّا على انتشال العالقين من تحت الأنقاض.

وشهدت إسرائيل خلال أقل من ساعة خمس موجات صاروخية متتالية، أدّت إلى انفجارات هائلة في عدد من المدن، وسط أنباء عن دمار واسع في منشآت وبنى تحتية مدنية.

ويأتي هذا الهجوم في وقت حساس، بعد ساعات من إعلان اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، ما يهدد بنسف جهود التهدئة، ويدفع نحو مزيد من التصعيد في المنطقة.

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