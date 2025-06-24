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خارج الحدود

تراجع الذهب إلى أدنى مستوى بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

تراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبًا اليوم الثلاثاء بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الذي استمر 12 يومًا، مما قلص الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 3349.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 3364.20 دولار.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن وقف إطلاق نار "كاملا وشاملا" بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 ساعة، ومن ثم ستعتبر الحرب "منتهية".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب توسط في الاتفاق أمس الإثنين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما كان فريقه يتواصل مع المسؤولين الإيرانيين.

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