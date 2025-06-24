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خارج الحدود

نائب ترامب: غدا يوم جديد ونهاية للحرب وإيران أصبحت الآن غير قادرة على صنع سلاح نووي بعد تدميرها

دي فانس نائب ترامب،
دي فانس نائب ترامب، فيتو

أكد دي فانس نائب ترامب: إيران أصبحت الآن غير قادرة على صنع سلاح نووي بالمعدات التي تمتلكها لأننا دمرناها.

وأضاف: "غدًا يوم جديد نهاية للحرب".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

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دي فانس نائب ترامب سلاح نووي إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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