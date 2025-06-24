ترامب: تم الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وأكد أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد 6 ساعات.

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب يسعى حاليًّا إلى إنهاء الحرب مع إيران، ويعتزم إيصال هذه الرسالة بشكل واضح إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف المسؤول: "الهدف هو التوصل إلى اتفاق، ولسنا معنيين بخوض حرب جديدة".

وكان ترامب شكر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على جهده في تحقيق سبل السلام في المنطقة، في أعقاب هجوم إيراني على قاعد "العديد" الأمريكية في الدوحة.

ووجه ترامب تهنئة للعالم، قائلا: "تهانينا، لقد حان وقت السلام".

وأضاف في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "فيما يتعلق بالهجوم الذي وقع اليوم على القاعدة الأمريكية في قطر، يسرني أن أبلغكم أنه، بالإضافة إلى عدم سقوط أي قتلى أو جرحى أمريكيين، والأهم من ذلك، لم يُقتل أو يُجرح أي قطري. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

ووصف ترامب الضربات الانتقامية الإيرانية التي استهدفت قاعدة أمريكية في قطر بأنها "ضعيفة للغاية"، مشيدا بـ"إشعار مبكر" تلقته بلاده من طهران قبل الهجوم.

وتابع "أود أن أشكر إيران على إعطائنا إشعارًا مبكرًا، ما جعل من الممكن عدم خسارة أي أرواح، وعدم إصابة أي شخص".

وأضاف الرئيس الأمريكي "جاء الرد الرسمي لإيران على تدميرنا منشآتها النووية ضعيفًا للغاية، وهو ما توقعناه، وتصدينا له بفاعلية كبيرة"، في إشارة الى الهجوم الصاروخي على قاعدة العديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.