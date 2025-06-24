تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)

أعلن الدكتور أحمد المهدي مدير الإدارة الصحية بدار السلام بسوهاج، أن فريق من العلاج الحر بالإدارة الصحية بدار السلام ومديرية الصحة بسوهاج قامت بالمرور على المنشآت الطبية بدار السلام وأسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفات لبعض المنشآت من معامل وعيادات ومستوصفات طبية بنطاق دار السلام.



وأكد مدير الإدارة الصحية بدار السلام استمرار الحملات على المنشآت طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج وجميع الجهات المعنية ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.



وأوضح الدكتور أحمد المهدى مدير الإدارة الصحية بدار السلام أنه لجنة مشكلة من إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية قامت بالمرور على 17 منشأة طبية من عيادات ومعامل ومستشفيات خاصة وتم تأكيد الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية.



جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بالمرور على المنشآت الطبية من عيادات ومعامل ومستشفيات خاصة بجميع نطاق المحافظة.

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