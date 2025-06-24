الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)

منشآت طبية غير مرخصة فى
منشآت طبية غير مرخصة فى سوهاج، فيتو

أعلن الدكتور أحمد المهدي مدير الإدارة الصحية بدار السلام بسوهاج، أن فريق من العلاج الحر بالإدارة الصحية بدار السلام ومديرية الصحة بسوهاج قامت بالمرور على المنشآت الطبية بدار السلام وأسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفات لبعض المنشآت من معامل وعيادات ومستوصفات طبية بنطاق دار السلام.

وأكد مدير الإدارة الصحية بدار السلام استمرار الحملات على المنشآت طبية  بالتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج وجميع الجهات المعنية ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.
 

وأوضح الدكتور أحمد المهدى مدير الإدارة الصحية بدار السلام أنه لجنة مشكلة من إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية  قامت بالمرور على 17 منشأة طبية من عيادات ومعامل ومستشفيات خاصة وتم تأكيد الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية.
 

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بالمرور على المنشآت الطبية من عيادات ومعامل ومستشفيات خاصة بجميع نطاق المحافظة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاشتراطات الصحية الادارة الصحية المنشات الطبية في سوهاج محافظ سوهاج غير مرخص وكيل وزارة الصحة بسوهاج

مواد متعلقة

صحة سوهاج تتخذ الإجراءات القانونية ضد مركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص

محافظ سوهاج يعتمد قرار منح العلاوة التشجيعية لـ 633 موظفا

الأكثر قراءة

مصدر لوكالة "فارس": مقترح ترامب لوقف النار مع إسرائيل كاذب وإيران ستثبت زيفه ميدانيا خلال ساعات

مسؤول إسرائيلي: نقترب من "لحظة تاريخية" مع إيران والوقت الحالي مناسب للهجوم بشكل واسع على غزة

إيران تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "هيرمز" في سماء طهران وتعرض مشاهد لاحتراقها

بدلاء الأهلي لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت منتظري المساعدات في غزة (فيديو)

كشف كواليس التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ترفض التعليق على إعلان ترامب

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
اغتيال عالم نووي في طهران وسط انفجارات هي الأعنف منذ بدء الحرب