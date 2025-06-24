الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط صاحب محل ملابس نصب على المواطنين في 3 ملايين جنيها بزعم استثمارها في ملابس بسوهاج

متهم، فيتو
متهم، فيتو

تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد بسوهاج من ضبط صاحب محل ملابس لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين  لحصوله منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "3.000.000" ثلاثة ملايين جنيهًا بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم علي أرباح شهرية أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من  مباحث الأموال العامة يفيد  بورد لمركز طهطا محضرا من خالد ب ص  عامًا 31 حاصل علي دبلوم صناعي وعدد"7" آخرين بتضررهم من عماد ع ب ج 30 عامًا صاحب محل ملابس ومقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "3.000.000 " ثلاثة ملايين جنيهًا بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة الغذائية مقابل حصولهم علي أرباح شهرية تقدر بـ 9 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.
    
وعقب استصدار إذن النيابة تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من  ضبط المتهم بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الملابس الجاهزة باحث الاموال العامة مباحث الاموال العام مواطنين ملابس الجاهزة مدير أمن سوهاج مباحث الاموال النصب على عدد من المواطنين

مواد متعلقة

صحة سوهاج تتخذ الإجراءات القانونية ضد مركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص

محافظ سوهاج يعتمد قرار منح العلاوة التشجيعية لـ 633 موظفا

ندوة توعوية بعنوان "التنمر" بمجلس قروى الحواويش في سوهاج

قافلة طبية في سوهاج تفحص 975 حيوانا

وكيل أوقاف سوهاج يلتقي الأئمة والعمال الجدد ويوصيهم بإتقان العمل ويستمع لمطالبهم

طلاب الثانوية العامة بسوهاج يستعدون لامتحان العربي بمراجعة الدقائق الأخيرة (بث مباشر)

رئيس جامعة سوهاج: استلام مشروع مستشفى الجراحات التخصصية 15 سبتمبر المقبل

نائب محافظ سوهاج يفتتح أول مؤتمر للذكاء الاصطناعي بمشاركة 1000 شاب

الأكثر قراءة

غضب ميسي بعد انتهاء مباراة إنتر ميامي وبالميراس (فيديو)

طالبات مدرسة بأسوان يستغيثون من تفتيش خادش للحياء بلجان الثانوية العامة وأولياء الأمور يناشدون المحافظ

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو

شاهد، أهداف مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

هجوم صاروخي إيراني غير مسبوق على إسرائيل وارتفاع عدد القتلي في بئر السبع إلى 8 أشخاص وإصابة العشرات

نتنياهو: الهدنة مع إيران ستدخل تدريجيًا حيز التنفيذ خلال ساعات

بعد تعادلهما، تأهل إنتر ميامي وبالميراس إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية (فيديو)

وسام أبو علي يكتب التاريخ بعد تسجيل هاتريك أمام بورتو بمونديال الأندية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية