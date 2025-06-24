ضبط صاحب محل ملابس نصب على المواطنين في 3 ملايين جنيها بزعم استثمارها في ملابس بسوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد بسوهاج من ضبط صاحب محل ملابس لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين لحصوله منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "3.000.000" ثلاثة ملايين جنيهًا بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم علي أرباح شهرية أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها.



تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مباحث الأموال العامة يفيد بورد لمركز طهطا محضرا من خالد ب ص عامًا 31 حاصل علي دبلوم صناعي وعدد"7" آخرين بتضررهم من عماد ع ب ج 30 عامًا صاحب محل ملابس ومقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "3.000.000 " ثلاثة ملايين جنيهًا بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة الغذائية مقابل حصولهم علي أرباح شهرية تقدر بـ 9 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.



وعقب استصدار إذن النيابة تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط المتهم بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.