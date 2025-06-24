محمد سلامة يعلن انتهاء أزمة مرتبات العاملين بالاتحاد السكندري ويجتمع بلاعبي السلة والقدم

أكدت إدارة نادي الاتحاد السكندري، انتهاء أزمة صرف المرتبات بالنادي، بعد تدخل محمد أحمد سلامة، القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري.

وأشارت إلى إنهاء أزمة مرتبات العاملين بالنادى وصرف رواتبهم عن طريق ضخ أموال في خزينة النادي وصرف دفعات للعاملين، والتي تأخرت بسبب استقالة رئيس النادي ونائبه وذلك بسبب الإجراءات القانونية اللازمة والإدارية.

صرف مرتبات وجولات مكوكية واجتماعات

كما زار سلامة، فريقي كرة القدم والسله بالنادي واجتمع مع اللاعبين والأجهزة الفنية لتحفيزهم لتقديم لعب يليق باسم النادي وجماهيره العريقة، مشددا علي ضرورة تحقيق نتائج ترضي الجماهير وخاصة في كرة السلة.

كما تفقد القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد، فرع النادي بسموحة، وعقد لقاء مغلق مع اللواء ايمن عوض مدير الفرع لبحث معوقات العمل، وقام بإرسال معدات ومهندسين لصيانة ملعب كرة القدم.

بيان سلامة

وأصدر محمد أحمد سلامة، في وقت سابق أول بيان رسمي له بعد تكليفه من قبل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بتولي مهام القائم بأعمال رئيس النادي، في أعقاب استقالة محمد مصيلحي، وذلك في مرحلة وصفها بأنها دقيقة في مسيرة النادي.

وقال البيان: “أتوجه إليكم جميعًا بخالص التقدير والامتنان بعد تكليفي من قبل مجلس الإدارة بتولي مهام القائم بأعمال رئيس النادي في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة نادينا العريق”.



وأضاف: "بكل صدق أنني أعي تمامًا حجم المسؤولية، وأشعر بثقل الأمانة التي أتحملها اليوم، لكنني أقبلها بقلب مخلص، وعقل يقظ، وإرادة لا تعرف إلا الانتماء لهذا الكيان الكبير، الذي علّمنا أن نكون أوفياء في الشدائد قبل الأفراح".



وتابع: “أود أن أُثمن بكل التقدير والعرفان الجهود الكبيرة التي بذلها محمد مصيلحي، رئيس النادي السابق، الذي قدم نموذجًا نادرًا في العطاء والإخلاص، وكانت له بصمات لا تُنسى في تطوير كافة قطاعات النادي. سيظل اسمه محفورًا في ذاكرة النادي كمثال للقائد الذي اجتهد وتحمل وضحى من أجل الاتحاد”.



كما أشاد بالمستقيلين أحمد عبد المجيد ومحمود القاضي، مقدرًا عطاءهما ومواقفهما النبيلة داخل المجلس وخارجه.



ووجه رسالة للجمهور، قائلًا: "أحبتي جماهير سيد البلد،أنتم دائمًا الوقود الحقيقي لكل إنجاز.. نبض المدرجات، وعنوان الولاء".



ووواصل:" أعاهدكم بأن أعمل بكل ما أوتيت من جهد، بالتعاون مع زملائي في المجلس، للحفاظ على استقرار النادي، ومواصلة المسيرة بروح الاتحاد لا الأفراد، واستكمال كل ما تم البدء فيه من تعاقدات وخطط استراتيجية للنهوض بالألعاب المختلفة، وعلى رأسها كرة القدم وكرة السلة".



واختتم:" سنعبر معًا هذه المرحلة الانتقالية بثبات وثقة، وسنثبت – كما اعتدنا – أن الاتحاد لا ينكسر، وأن خلفه رجال، وجماهير لا تعرف سوى الشموخ. فلنلتف جميعًا حول الكيان لنُعلي شعارنا الخالد " نادي الاتحاد السكندري فوق الجميع".

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