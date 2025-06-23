الإثنين 23 يونيو 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من مصر على الهجمات الإيرانية ضد قطر

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التى طالت دولة قطر الشقيقة وتعد انتهاكا لسيادتها وتهديدا لسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة. 
كما تؤكد مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها.

وأعربت مصر عن قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذى تشهده المنطقة، وتؤكد رفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد العسكري أو المساس بسيادة الدول، وتدعو إلى ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار حفاظا على الأمن والسلم الإقليميين.

وشددت على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد والذى ينذر بخروج الأمور عن السيطرة، وبذل الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان، وتجدد دعوتها إلى ضبط النفس، وتغليب منطق الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

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دولة قطر خفض التصعيد امن واستقرار

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