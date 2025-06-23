مجلس الأمن القومي الإيراني يوجه رسالة إلى ‎قطر

قال مجلس الأمن القومي الإيراني مساء اليوم الإثنين إن عملياتنا خالية من أي تهديد أو خطر على الدولة الصديقة والشقيقة ‎قطر وشعبها.

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية القطرية: دفاعاتنا الجوية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح وسيصدر بيان ملابسات الهجوم، ونحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي.

إخلاء قاعدة العديد الأمريكية

وأكدت: أن قاعدة العديد كانت قد أخليت في وقت سابق وفقا للإجراءات الأمنية والاحترازية

وتابعت في بيانها: نؤكد أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة

وقف الأعمال العسكرية

ودعت الخارجية القطرية، إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار.

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