الإثنين 23 يونيو 2025
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محافظات

إغلاق عدد من المقاهى والمطاعم والمخابز المخالفة بمدينة قنا

إغلاق عدد من المقاهى
إغلاق عدد من المقاهى والمطاعم

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا اليوم حملة لتنفيذ قرارات الغلق الإدارى، أسفرت الحملة عن غلق عدد من المقاهى والمطاعم والمخابزغير ملتزمين بالاشتراطات القانونية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبالتنسيق مع شرطة المرافق.

 

شارك في الحملة أحمد محمود نائب رئيس المدينة، والدكتور أحمد عبد الصادق رئيس لجنة الغلق بالوحدة، وعضوية كل من علاء الشيخ مدير إدارة الازمات بالوحدة وأشرف محمد عضو إدارة المتابعة بالوحدة،أحمد جمال مسؤول التراخيص بالوحدة وعدد من الجهات المعنية كما رافقهم رؤساء الأحياء.

صحة وسلامة المواطنين بقنا

وأكد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تمارس العمل دون ترخيص أو تخالف المعايير القانونية، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لانتشار أي ممارسات غير قانونية.

وأوضح أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري لضبط منظومة التراخيص، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالضوابط والقوانين المنظمة للعمل، موجهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في الحملة على جهودهم الملموسة.

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