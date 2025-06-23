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رياضة

عقد محمد صلاح يثير استياء كوناتي في ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

بات الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع فريق ليفربول، يقلق مسؤولي الريدز بشأن مستقبله مع الفريق.

نهاية عقده كوناتي مع ليفربول في الموسم المقبل 

وينتهي تعاقد كوناتي في أنفيلد، بنهاية الموسم المقبل، وهناك مخاوف من رحيله مجانًا على طريقة ألكسندر أرنولد، خاصة في ظل وجود اهتمام من ريال مدريد أيضًا.

ولم يدفع الريال مقابل أرنولد سوى (10 ملايين دولار) لشراء الشهر الأخير من عقده مع الريدز من أجل المشاركة في مونديال الأندية.

كوناتي يرفض عرض ليفربول الأول لتجديد عقده 

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فقد رفض كوناتي العرض الأول المقدم من ليفربول لتجديد عقده، وأوقف المحادثات في ظل عدم رضاه عن الراتب المقترح، وكذلك الحوافز المرتبطة بالأداء.

وأضافت الصحيفة، أن ما أثار استياء كوناتي هو حصول الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك على عقود مجزية عند تجديدهما في أبريل الماضي، وهو ما جعله يشعر بعدم المساواة.

واشترط كوناتي من أجل التجديد، حصول على راتب أعلى وبقيمة ثابتة غير متعلقة بأداء ونتائج الفريق.

ويعتبر كوناتي من العناصر الأساسية في دفاعات ليفربول، ولا يملك الريدز بديل بنفس المستوى.

وبدأ ليفربول بالفعل تأمين نفسه من غدر كوناتي، حيث وجه أنظاره نحو مارك جويهي، مدافع كريستال بالاس ومنتخب إنجلترا.

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