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محافظات

صحة سوهاج تتخذ الإجراءات القانونية ضد مركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص

ضبط مركز
ضبط مركز

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه  مركز "C A N" للعلاج الطبيعي  بمركز سوهاج غير مرخص، بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الطبية غير المرخصة.

 

 جاء ذلك ضمن جهود مديرية الصحة بسوهاج المبذولة لحماية صحة المواطنين وضبط المنشآت الصحية غير المرخصة، والتي تمثل تهديدا كبيرا لصحة المواطنين، المترددين للحصول على الخدمة بتلك المنشآت.

وأضاف " دويدار" أن المركز المذكور بجانب انه غير مرخص فإنه يتم داخله تقديم خدمات طبية لتخصصات أخري حيث إنه يقدم خدمات التجميل والجلدية وإزالة الشعر بالليزر، كما تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية وآلات تستخدم داخل المركز، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ اللازم وعمل المحاضر اللازمة.

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