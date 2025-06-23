أمبري لأمن الملاحة البحرية: رد إيران شبه مؤكد يستهدف سفنًا للولايات المتحدة

قالت شركة "أمبري" لأمن الملاحة البحرية إن الرد الإيراني على الضربات الأمريكية أصبح شبه مؤكد، في ظل التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران.

احتمال استهداف السفن المرتبطة بأمريكا



وأشارت الشركة إلى أن الهجوم الإيراني قد يشمل سفنًا تجارية أو عسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة في الخليج أو مضيق هرمز، وهو ما يهدد سلامة الملاحة في واحدة من أهم الممرات البحرية عالميًا.

دعوات لتشديد إجراءات الحماية البحرية



وحذرت "أمبري" من أن المرحلة القادمة تتطلب رفع درجة التأهب لدى السفن والشركات البحرية، مع ضرورة التنسيق مع القوات البحرية الدولية لضمان الأمن في الممرات الحيوية.

يأتي هذا فيما صرّح مسؤول إيراني رفيع المستوى لشبكة "CNN" بأن الحرب في المنطقة قد تستمر لمدة عامين، مؤكدًا أن طهران جاهزة لكافة السيناريوهات مهما طالت المواجهة.

وأضاف المسؤول الإيراني:"نريد أن تدفع واشنطن ثمن الحرب بشكل مباشر، بدلًا من الوقوف خلف إسرائيل دون أن تتحمل أي تكلفة"، في إشارة إلى تحميل الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد الحالي.

وأكد أن المعنويات في الداخل الإيراني مرتفعة للغاية، مشيرًا إلى أن مستوى المطالبات الشعبية من العائلات الإيرانية بضرب إسرائيل "غير مسبوق"، وهو ما يعكس، حسب قوله، التفافًا شعبيًا حول قرار المواجهة.

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