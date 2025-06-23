البلشي: إقرار لائحة قيد نقابة الصحفيين الجديدة قبل فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إقرار لائحة جديدة للقيد بالنقابة، قبل فتح الباب للجنة جدول قيد تحت التمرين المقبلة.

لائحة جديدة للقيد



وأضاف البلشي خلال لقائه مع محرري النقابة، اليوم:" أن مجلس النقابة حريص على إقرار لائحة القيد الجديدة في أسرع وقت ممكن".

ملف الإسكان



و فيما يتعلق بملف الإسكان، قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن لجنة الإسكان بالنقابة عقدت اجتماعًا، بحضور نحو 20 زميلًا، وتم تشكيل اللجنة، واتفق الزملاء على أن النقابة ستسير في كل المسارات لمتابعة المشروعات السابقة.

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