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أخبار مصر

تناولت سبل التطوير،السيسي يلقي كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لإنشاء الأمم المتحدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلمة مسجلة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، تناول خلالها سبل تطوير دور المنظمة الأممية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية الجسيمة الراهنة.

وفي سياق آخر أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم برئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء اليوناني حرص خلال الاتصال على الاستماع إلى رؤية الرئيس بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات الحرب بين إيران وإسرائيل، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الحالي، والتشديد على أن الحل السياسي عبر المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، بعيدًا عن الحلول العسكرية.

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