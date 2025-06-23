البلشي يكشف مصير زيادة البدل: «وزير المالية مش هيضحك على الصحفيين»

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تواصلت مع جميع الأطراف بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، لافتًا إلى لقاءٍ جمعه مع وزير المالية بعد انتخابات التجديد النصفي، وقال وزير المالية له: "إحنا مش هنضحك على الصحفيين، سيتم صرف زيادة البدل".

بدل الصحفيين

وبشأن ما يدعيه البعض حول إلغاء بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، نفى «البلشي» تمامًا إلغاء البدل، ورد على المزاعم بأن تأخير صرف زيادة البدل عقابًا لهم على اختياره نقيبًا للصحفيين، قائلا: "لن أقبل أن أكون أداة عقاب للصحفيين، ولا يجب أن تكون النقابة أداة للعقاب من الأساس".

وشدد "البلشي" على أنه كان حريصًا على أن يكون أي إعلان عن الزيادة في بدل الصحفيين، من خلال الحكومة، حتى لا يُستغل بأي شكل، لافتًا إلى أن وزير المالية أعلن عن زيادة في البدل خلال لقاء تلفزيوني سابق.

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